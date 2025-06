Assegnati i premi Corona d’oro. A voice for Europe Italia: i finalisti

Assegnati il premio Corona d’oro - Agimp e film videoclip award. Annunciati i finalisti di ’A Voice for Europe Italia’ e Gran galà dei festival.

Nella Sala Estense consegnate le targhe realizzate dal M° Orafo Michele Affidato per il Corona D’Oro - Agimp e per il ’Film Videoclip Award’. A Marinella Venegoni il corona d’oro alla carriera. Ai premiati un’opera dall’artista M° Giuliano Grittini. La serata condotta da Vanessa Grey e da Beatrice Macconi. Ospite Andrea Mingardi. Sul palco l’assessore Marco Gulinelli e la dirigente del Comune Anna Rosa Fava per i ’Premi Speciali al Comune di Ferrara’. Corona d’oro - Agimp. Miglior critico musicale: Andrea Spinelli (QN); riconoscimento per l’articolo ’Allevi, il corpo e la forza di volontà. Con la musica annego il dolore’. E’ stato consegnato il Corona D’Oro - Agimp alla carriera a Marinella Venegoni, de La Stampa. Film videoclip award Italia. Miglior Film Videoclip: Borotalco per Shablo / Gue’ / Pablo ft. Tormento ’La mia parola’. La serata è preceduta dalle semifinali di ’A Voice for Europe – Una voce per l’Europa – Italia’ e Gran Galà dei Festival. I concorrenti che accederanno alla finale del 28 agosto in piazza Castello. A Voice for Europe: Ginevra, Alessio Palagi, Asia del Prete, Blumele, Eden, Freeeda, Gialuca Amore, Giuseppe Adragna, IlRed, Marco Cardinaletti, Matilde, Mr. Precius, Nadia Bax, Name, Nicol, Riviera Boys, Scarlet Rose, The Shroomboys. I talenti si esibiranno a Toronto nel 2026 al festival ’Sing for Italy’. Gran Galà dei Festival’, Giacomo Checchi (batteria), Frank Julian (basso), Sofia Pampolini (chitarra), Valerio Vitolo (sax).