Assegni falsi usati per acquistare auto: finisce in manette

I carabinieri della stazione di Codigoro hanno arrestato un cittadino italiano responsabile di una serie di truffe messe in atto attraverso l’utilizzo di assegni falsi per la compravendita di autovettura. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. L’indagine ha preso avvio nel 2019 a seguito della denuncia di una cittadina straniera che, dopo aver messo in vendita la propria automobile su una piattaforma online, è stata contattata da un soggetto che si è presentato come intermediario per un concessionario. L’acquirente si è poi presentato per il ritiro del veicolo, effettuando il pagamento con un assegno circolare, successivamente risultato falso. La vittima, accortasi dell’inganno solo il giorno seguente, ha sporto denuncia, permettendo ai militari di avviare le indagini. Grazie all’analisi dei dati e ai riscontri acquisiti, è emerso che il truffatore aveva già messo in atto raggiri simili, utilizzando lo stesso modus operandi per appropriarsi illecitamente di beni e denaro. Nel giro di pochi mesi, l’uomo è infatti riuscito, insieme a un complice, a mettere a segno altre tre truffe nelle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Modena. L’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Ferrara come disposto dall’Autorità Giudiziaria I Carabinieri invitano i cittadini a prestare la massima attenzione nelle transazioni economiche, soprattutto quando coinvolgono strumenti di pagamento non immediatamente verificabili. Per qualsiasi sospetto o informazione, è consigliato rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine e visitare il sito istituzionale www.carabinieri.it nella sezione “in vostro aiuto” – “consigli contro le truffe”.

v. f.