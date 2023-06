Assegno falso per comprare l’orologio di lusso Imputato condannato anche in secondo grado

La corte d’Appello non fa sconti al sessantenne campano condannato in primo grado per la truffa del Rolex. L’altro ieri, i giudici bolognesi hanno confermato la condanna a un anno e due mesi per Alberto Sperindeo. L’uomo era accusato di truffa, reato commesso ai danni di un ferrarese che aveva messo in vendita online il suo orologio di lusso. Il fatto al centro del procedimento risale ormai a sette anni fa. Era il novembre del 2016. La vittima (difesa dall’avvocato Gianni Ricciuti) mette in vendita online un Rolex Daytona. Si accorda con l’imputato per la somma di 17.500 euro. Quest’ultimo si presenta con un assegno che però si rivelerà fasullo. Scatta le denuncia e gli inquirenti individuano il campano, che viene così indagato per truffa e processato. Oltre al versante penale, il legale della persona offesa si muove anche sul fronte civile, chiamando in causa le banche e chiedendo la restituzione della somma perduta. Nel maggio del 2022, il tribunale civile condanna l’istituto nel quale la vittima aveva il conto corrente a rimborsare il denaro perso, confermando la negligenza del personale che aveva ’avallato’ la bontà del titolo da riscuotere. La verifica fu fatta da una dipendente dell’istituto di credito ferrarese, telefonando a un numero consegnato dallo stesso acquirente e che avrebbe dovuto corrispondere a quello della filiale della banca che aveva emesso l’assegno. In realtà – si è scoperto durante le indagini –, a quel numero rispose un complice di Sperindeo, il quale ovviamente confermò la copertura dell’assegno. A quel punto dalla sede della banca ferrarese fu dato il via libera al proprio cliente che consegnò l’orologio.