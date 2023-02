Summit sulla Fox Bompani ieri mattina. Si sono incontrati l’amministratore delegato, l’avvocato dell’azienda, referenti di Confindustria Emilia-Romagna, delegati della Rsu e della Fiom Cigl Emanuele Farinelli. Per il momento bocche cucite: "Non posso dire niente – commenta Farinelli – non posso informare i giornali prima di aver relazionato agli operai". L’assemblea è in programma questa mattina in fabbrica, ma pare non tiri un’aria favorevole. Ricordiamo che la Bompani produce cucine ed esporta in tutto il mondo, ma è passata da un livello occupazionale di 800 unità ai 140 attuali. Dal 2012 a oggi l’azienda ha avuto fortune alterne, ma dal 2020 l’azienda ha risentito della crisi derivante dalla pandemia e sono incominciate diverse fasi di vertenze da parte dei lavoratori, che nell’ultimo periodo si sono tradotte in mobilitazione. La vertenza ormai prosegue da mesi e gli operai vogliono conoscere il loro futuro. Attendono risposte dalla dirigenza per programmare la loro vita.

f.v.