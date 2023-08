Assemblea per la scuola d’infanzia

Domani alle 18.30 si terrà nel parco Melvin Jones un’assemblea, in via Tozzi, organizzata dal Comune. Sarà l’occasione per presentare e confrontarsi sui progetti finanziati dal Pnrr per la nuova scuola di infanzia, il cui cantiere partirà tra poco, e sul nuovo asilo nido, attualmente in fase di progettazione. In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Mercato centro culturale, piazza Marconi 1. Una serata davvero interessante, ospitata nell’area verde che i residenti della zona vorrebbero restasse tale, ma l’amministrazione Baldini in quell’area ha deciso sarà costruita la scuola materna. Il 24 luglio ha avuto luce verde la costtituzione del cantiere, visto che il Tar ha dato ragione al comune di Argenta. La giunta Baldini ha quindi avviato l’iter per l’acquisto del terreno che serve per il nuovo parco, un’area agricola situata tra la stessa materna e il futuro asilo nido.

Ricordiamo che nei mesi scorsi si era costituito un comitato contrario alla costruzione nel parco del nuovo asilo, anche con una petizione.