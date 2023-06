Assemblea pubblica del coordinamento ’No fanghi’ il 20

Il Coordinamento No Fanghi, che abbraccia i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, ha indetto un’assemblea pubblica che si svolgerà a Portomaggiore in sala consiliare il 20 giugno alle 20,30. Il coordinamento metterà in luce alcuni aspetti per quanto riguarda il "diritto comunitario di precauzione" per la salvaguardia dei terreni, dell’ambiente, della salute pubblica dei cittadini e della viabilità sul territorio. I timori sono di assistere all’incremento dell’inquinamento, quando entrerà in funzione l’impianto di depurazione dei fanghi a Portoverrara.