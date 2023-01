Assemblea sulle Primarie Pd

È convocata per domani alle 11, nella sede del Partito Democratico di Lagosanto in via Dante Alighieri 1 , l’assemblea aperta ad iscritti, elettori e a tutti coloro che intendono dare proprio contributo sul futuro del Pd in vista del Congresso nazionale. "Un momento di confronto e dibattito con i cittadini – sottolinea la segretaria del Circolo Pd di Lagosanto, Paola Bergamini segretario del circolo -, per raccogliere le idee della nostra base". All incontro sarà presente Cristiano Guagliata per la Federazione Provinciale, che illustrerà il percorso congressuale e il nuovo manifesto dei valori Pd.