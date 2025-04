Assemblee da ieri fino al 17 aprile

Il rinnovo degli organi dirigenti di Cna Ferrara è partito ieri e proseguirà fino al 17 aprile: in questo periodo si svolgeranno 24 assemblee elettive, rappresentative di tutte le articolazioni da cui è composta Cna. Verranno eletti alle diverse cariche circa 200 imprenditori, di cui 68 – estratti secondo criteri proporzionali – entreranno a far parte dell’assemblea provinciale, che è un po’ il parlamentino di Cna Ferrara. In giugno, il processo elettorale si concluderà con l’elezione del nuovo Presidente e dei nuovi vicepresidenti.