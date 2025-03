Assessore e poetessa, il libro di Aria Poltronieri

"Canti d’amore e di buio" . E’ questo il secondo libro di poesie, dopo ‘Pensieri sconvenienti’ che Francesca Aria Poltronieri, anche assessore alla cultura del comune di Bondeno, presenta questa mattina alle 10.30, alla Casa Società Operaia di Mutuo soccorso di viale Repubblica. . Dialogano con l’autrice Silvia Accorsi e Serenella Dall’Olio. Il libro è edito da Aletti Editore per ‘I Diamanti’ poesia. Ed è proprio Giuseppe Aletti ha firmare la prefazione: "Francesca Aria Poltronieri - scrive - nella sua raccolta indaga la complessità dell’esistenza umana attraverso poesie che oscillano tra riflessioni intime e critiche sociali. Tratteggia un quadro vibrante e malinconico, indagando sui temi dell’amore, della fragilità e delle tensioni che attraversano la quotidianità. Uno degli aspetti più significativi - scrive Aletti - è la dualità tra amore e sofferenza, tra buio dell’angoscia e il desiderio di pace interiore". E’ Serenella Dalolio, che firma la postfazione e che oggi dialogherà con l’autrice, a raggiungere davvero il cuore dei testi poetici: "C’è una sorta di leggerezza responsabile - scrive -, che canta e incanta per quel senso di ricerca di senso che ovunque avvolge. Una leggerezza ingenua nel suo significato etimologico, che nasce da dentro, come respiro di libertà e di fiducia". Nel tempo libero, Poltronieri, oltre alla scrittura, si dedica al canto e alla cucina, curando un blog molto seguito che è aperto da oltre 10 anni. Il blog “Aria in Cucina” raccoglie ricette e ricordi, ha vinto un premio nella categoria “Best Writing 2.0” ed è stato definito “un blog che si legge come un romanzo”.

cl.f.