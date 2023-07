Assestamento di Bilancio al vaglio del Consiglio, Pd solleva dubbi e perplessità

L’assestamento di bilancio passa il vaglio del Consiglio, ma non senza qualche strascico polemico da parte della minoranza. A sollevare più di una perplessità è il capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo. "L’azione negativa della Giunta – spiega – si sostanzia in diversi punti di questo assestamento. Prima di tutto in quello legato alle minori assunzioni di personale per oltre un terzo rispetto a quanto preventivato, nonostante i servizi (in particolare i demografici) siano in grande sofferenza". Quello del depauperamento dei servizi è un antico cavallo di battaglia che il Pd porta avanti da tempo. Poi, c’è il tasto dolente dello sport. "A fronte della completa assenza della giunta rispetto alla crisi dello sport professionistico – prosegue il dem – registriamo un contributo di 50mila euro per una singola, anche se gloriosa, manifestazione pugilistica". Non poteva mancare, nella disamina di Colaiacovo, un accenno alla gestione del Teatro Comunale, il cui bilancio è da mesi ai raggi x dell’opposizione. "All’Abbado – scandisce il capogruppo del Pd – viene trasferito un ulteriore milione di euro, dopo che in sede di previsione di bilancio 2023 il contributo era stato raddoppiato rispetto al previsionale 2022, arrivando a un totale di tre milioni. Abbiamo chiesto informazioni all’assessore Gulinelli e al vicepresidente del Teatro, ma si sono rifiutati di rispondere. In compenso Gulinelli ha dichiarato che i 97 mila euro trasferiti nel 2022, il Teatro quale soggetto attuatore delle azioni necessarie all’organizzazione del concerto di Springsteen, li avrebbe utilizzati per il recupero dei vecchi spogliatoi della piscina Bacchelli, circostanza strana visto che variazione delle opere pubbliche troviamo una nuova azione di 120 mila euro per la ristrutturazione degli stessi spogliatoi". Anche sulle spese per il ripristino del Parco "c’è poca chiarezza".

f. d. b.