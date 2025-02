Assicoop si espande. Più di mille quadri tra Mentessi e Funi. Rivi: "Legame unico"

Marchetti

Collezionare vuol dire seguire una passione, ma significa anche raccontare la storia di luoghi, di persone, di momenti creativi. "Le nostre raccolte sono nate anche da un sentimento territoriale, con l’intento di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico artistico delle aree in cui operiamo. Desideriamo così restituire alla comunità parte della ricchezza prodotta dalla nostra attività d’impresa", spiega Milo Pacchioni, presidente di Assicoop Modena&Ferrara, che in questi giorni ha presentato il nuovo corposo catalogo (in due volumi) sulla sua collezione di opere di artisti modenesi e ferraresi dell’Ottocento e del Novecento. Avviata già una ventina d’anni fa con le prime acquisizioni di lavori di autori modenesi, dal 2012 Assicoop ha esteso la sua collezione anche all’arte ferrarese, proprio come la sua attività abbraccia le due città che furono capitali estensi.

Oggi la collezione d’arte di Assicoop conta più di mille opere fra dipinti, sculture e grafiche, collocate nelle sedi della rete assicurativa e periodicamente esposte al pubblico anche con visite guidate. "C’è un fortissimo legame fra le personalità artistiche e il territorio – fa notare Luciano Rivi, curatore della collezione e del catalogo –, e per questo già da diversi anni abbiamo avviato collaborazioni strutturate con istituti culturali delle città, come il museo civico a Modena, il museo archeologico nazionale e Casa Romei a Ferrara. Questo ha consentito anche di attivare ricerche approfondite sulle opere e sugli autori, in rapporto con le loro realtà". La raccolta focalizza le peculiarità del luogo e dei suoi protagonisti. "Tra Ottocento e Novecento, generazioni di artisti hanno lasciato Ferrara, attratte dai poli italiani e internazionali del mercato del dibattito europeo", sottolinea Chiara Vorrasi in uno dei saggi introduttivi del catalogo. Dalla ‘città pentagona’ se ne andò Filippo De Pisis, come anche Giovanni Boldini, Giuseppe Mentessi o Gaetano Previati.

Eppure, quella Ferrara così antica ed evocativa è rimasta nelle loro corde: "Il legame con la terra d’origine maturato negli anni giovanili, quantunque spesso ambivalente, sembra interessare a diversi livelli anche quegli artisti che se ne allontanano", aggiunge Vorrasi. E il contesto ferrarese di primo Novecento "seppe nutrire una delle tendenze più influenti del secolo scorso come la pittura metafisica". Fra le perle della collezione Assicoop spiccano opere di Mentessi, con un corpus di 101 disegni, già appartenenti alla famiglia Majno, e la preziosa serie dei cartoni che Achille Funi realizzò per la decorazione della Sala della consulta del palazzo comunale di Ferrara. Di grande pregio le sculture di Arrigo Minerbi, e i due olî su tela in cui Gaetano Previati nel 1913 ‘raccontò’ la storia di Ugo e Parisina, tragici amanti, che Pietro Mascagni mise in musica con il testo di Gabriele D’Annunzio.

"E mi piace ricordare anche un’altra figura di artista, Alberto Pisa, che lasciò Ferrara in cerca di più promettenti orizzonti artistici – sottolinea Luciano Rivi –. Soggiornò alcuni mesi a Parigi e nel 1886, si stabilì a Londra dove visse per almeno tre decenni". Le sue scene di vita quotidiana lungo il Tamigi sono divenute famose nel mondo, e in questi anni sono ricomparse sul mercato internazionale: per Assicoop avere acquisito alcune opere di Pisa è stato come riportarlo a casa.