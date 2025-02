"Assicuratevi contro i danni del clima impazzito"

Un’interessante informativa sulle iniziative della Coldiretti a tutela degli imprenditori con giuste interrogazioni e proposte da inviare alla Unione Europea. Era la finalità del tour di Coldiretti Ferrara per incontrare i soci della provincia, che nel Portuense ha fatto tappa nell’azienda agricola Corte Migliari. "Si è parlato della necessità di aumentare la quota di contribuzione per le polizze assicurative a tutela dei danni alla produzione a causa di eventi climatici avversi – afferma l’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti – Su questo tema, ho depositato un ordine del giorno, che verrà discusso durante il prossimo consiglio comunale, per chiedere anche alla Regione particolare attenzione". Nell’ordine del giorno l’assessore esorta il mondo agricolo ad approfittare dei contributi messi sul tavolo. La Regione Emilia-Romagna ha individuato, tra gli altri, anche il Comune di Portomaggiore, come destinatario di contributi (ulteriori rispetto a quelli ministeriali) per le aziende agricole che avessero subìto danni a seguito delle grandinate avvenute nel luglio 2023. In particolare il Comune di Portomaggiore è risultato destinatario di un contributo pari a 94.050 euro da distribuire alle aziende agricole che ne avessero fatto richiesta motivata e giustificata sulla base di una perizia tecnica che attestasse la presenza di un danno di una certa entità, correlato a quegli eventi atmosferici particolarmente devastanti. Tuttavia, nessuna azienda del territorio portuense ha presentato istanza di assegnazione di contributi. "Appare sicuramente necessario – è l’esortazione dell’assessore Enrico Belletti – ad attuare ogni sforzo possibile a sostegno delle aziende agricole e non disperdere importanti risorse economiche".

Franco Vanini