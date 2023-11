Assicurazione falsa, scatta la denuncia

Due denunce, una patente ritirata e un veicolo confiscato. È l’esito degli ultimi servizi di controllo operati sul territorio dal personale del corpo di Polizia Locale Terre Estensi. Il primo fatto è avvenuto nella tarda serata di venerdì scorso: una 48enne è stata sorpresa in stato di ebbrezza. Sabato pomeriggio, in via Ticchioni, un 32enne è stato denunciato in stato di libertà per false generalità. Sempre sabato, gli agenti hanno fermato in via Eridano una Mercedes classe A e il 30enne conducente mostrava una polizza Rca solo apparentemente in corso di validità. La polizza in realtà era falsa. Il 30enne è stato pertanto denunciato e la sua auto confiscata.