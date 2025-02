Assicurazioni agevolate nei campi. Lunedì un’assemblea di Coldiretti

Sono molti i punti critici che i soci di Coldiretti stanno segnalando nel corso del tour che sta interessando diverse aziende in tutto il territorio provinciale: tra questi anche quello relativo alla gestione del rischio e quindi del comparto delle assicurazioni agevolate in agricoltura e degli strumenti a disposizione delle imprese per tutelare il loro reddito in caso di eventi calamitosi e problematiche produttive. Negli ultimi anni in particolare, gli eventi atmosferici hanno messo a dura prova le aziende agricole, con danni rilevanti e per cause diverse e a volte divergenti: dalla grandine ai forti venti, dalle gelate tardive ai colpi di sole, dalla siccità agli eccessi idrici ed alluvioni. Nello stesso tempo l’intervento pubblico si è ristretto e le varie normative affastellate senza dare le risposte attese a tante aziende interessate da eventi estremi.

Per fare il quadro della situazione e tentare di dare qualche risposta concreta, Coldiretti ha organizzato un’assemblea per i soci interessati presso la sala convegni dell’ufficio Coldiretti di Ferrara in via Hirsh 19, lunedì sera dalle 20, nel corso della quale si susseguiranno interventi tecnici.