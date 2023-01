Assicurazioni auto, l’anno parte in salita

Il 2023 si apre con una brutta notizia per più di 62.500 automobilisti emiliano-romagnoli. Secondo l’osservatorio di Facile.it – realizzato su un campione di oltre 54mila preventivi raccolti in Emilia-Romagna su Facile.it a dicembre 2022 – tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo del premio Rc auto. Se a livello regionale la percentuale è pari al 2,49%, in provincia di Ferrara il valore scende al 2,18%, il terzo dato più basso registrato nella regione. Notizie negative anche per gli automobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizze auto sono tornate a crescere. Secondo i dati dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia-Romagna occorrevano, in media, 412,41 euro, vale a dire l’8,8% in più rispetto a dicembre 2021.

A dicembre del 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote a Ferrara e provincia occorrevano, in media,05,22 euro, vale a dire il 7,8% in più rispetto a dicembre 2021. "Ad incidere sulla tendenza al rialzo – spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it – sono diversi fattori. Da un lato figura sicuramente l’aumento degli incidenti stradali, dall’altro l’inflazione che sta avendo ricadute anche sul costo dei sinistri. In un contesto di rincari – precisa ancora – confrontare le offerte sul mercato potrebbe essere una soluzione per risparmiare e contrastare eventuali aumenti futuri".