Assicurazioni Generali inaugura la nuova sede: "Segnale per l’occupazione"

Un clima di entusiasmo ieri ha accompagnato l’inaugurazione della nuova sede delle Assicurazioni Generali in via Ferrarese alla quale ha preso parte anche il sindaco. Il primo cittadino ha espresso la soddisfazione e il ringraziamento per un investimento che conferma il radicamento del gruppo Generali sul territorio: "Quando aziende leader decidono di continuare a investire nella nostra città, è doveroso dire grazie – le parole di Edoardo Accorsi –. È anche un segnale forte che ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme, ciascuno con le proprie competenze, per il miglioramento della nostra comunità. Oltretutto, oltre alla bellezza della sede, 21 persone è anche un impatto occupazionale molto importante".

All’inaugurazione erano presenti anche i vertici di Generali Italia, il Chief Marketing e Distribution Officer Marco Oddone, il responsabile delle vendite Gabrielle Tedesco e l’Area Manager Francesco Invernizzi, che hanno ricordato l’importanza della presenza di Generali nelle comunità locali, ringraziando in particolare gli agenti e il personale che, con il loro lavoro quotidiano, rappresentano il volto della compagnia sul territorio "operando all’interno delle comunità affrontando temi cruciali come la salute, la longevità, il cambiamento climatico e la tutela del lavoro, con competenza, responsabilità e passione", sottolineando che "continuerà la crescita con e dentro la comunità".