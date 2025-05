Assicurazioni, salasso in auto. Rincari per il boom di incidenti: "Pesano pure gli schianti coi daini"

Dalla benzina ai pezzi di ricambio, l’auto ormai un lusso. Al volante si misura la resistenza di tanti cittadini che sbuffano per le strade con il vecchio catorcio perché fa male al cuore mettere mano al portafogli per acquistare un ’mezzo’ nuovo. A pesare, e non poco, il costo dell’assicurazione. E qui arriva – a comuncarlo l’Osservatorio Rc auto Facile.it – la brutta notizia per gli automobilisti di Ferrara e provincia. Ad aprile di quest’anno i premi medi per assicurare un’auto sono aumentati del 2% su base semestrale, sborsiamo in media 533,47 euro. Dato ancora più amaro se allarghiamo lo sguardo. Se qui la polizza rincara, in calo è invece l’andamento regionale, dove è stata registrata una riduzione del 3,6%. Su base semestrale, i premi medi sono diminuiti in tutta la regione. Facciamo eccezione noi e la provincia di Forlì-Cesena. Siamo, un brutto primato, in controtendenza. Piacenza (-7,4%), Reggio (-5,9%) e Modena (-4,7%) hanno vissuto le riduzioni più alte. Rimini (598,34 euro), Bologna (560,98 euro) e Piacenza (537,32 euro) sono risultate essere le aree più care.

Come mai? Il numero degli incidenti, il numero di morti e feriti, il bollettino di guerra che porta ad una tragica ribalta questa provincia. Anna Barbieri, responsabile dell’Associazione italiana familiari e vittime della strada (Aifvs), perse il marito, insegnante di 53 anni, il 14 marzo del 2007. L’auto condotta da un giovane, 33 anni, di Ferrara lo tamponò sulla Ferrara-Mare, a Corte Centrale, uccidendolo. "Sono trascorsi 18 anni, provo lo stesso dolore", dice. Poi aggiunge: "Perché qui le assicurazioni aumentano? Ve lo spiego io. Nel 2024 abbiamo avuto sulle strade 25 morti, nel 2023 erano 22. Sempre lo scorso anno sono stati falciati 6 pedoni, tutti molto anziani. Una strage che racconta che stiamo perdendo la nostra umanità, il rispetto per la vita. E’ chiaro che le assicurazioni aumentano, è un bollettino di guerra". Schianti, morti e feriti. Con quella che per la nostra provincia è una novità. Spiega il titolare di un’assicurazione: "La sinistrosità determina il costo delle assicurazioni, è la prima voce. In questo capitolo rientrano anche gli incidenti con gli animali selvatici". Giuliano Giubelli, consigliere nazionale Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) non ha dubbi. "Dobbiamo andare in bicicletta, favorire il percorso verso la città trenta. Bene gli autovelox che sono stati già collocati. La velocità e la distrazione sono le principali cause degli incidenti".