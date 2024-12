Assistenti famigliari, corsi gratuiti di formazione

C’è sempre più bisogno di assistenza alle persone fragili, non autosufficienti o con disabilità. La figura delle assistenti famigliari necessità di formazione specifica. A Bondeno ci sono corsi gratuiti, che iniziano a gennaio, ai quali potersi iscrivere per formarsi. C’è anche uno sportello apposito in Municipio al quale ci si può rivolgere ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30. E

’ il punto informativo assistenti familiari e famiglie. Si può anche telefonare chiamando lo 051-6843360. I corsi sono realizzati in collaborazione con l’associazione Alzheimer "Francesco Mazzuca" Odv. I corsi di formazione iniziano a gennaio. Le lezioni, programmate, si terranno ogni lunedì a partire dal 13 gennaio e fino al 3 marzo dalle 14.30 alle ore 16.30 alla Sala 2000 di viale Matteotti (Nella foto, l’assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini).