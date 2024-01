Assistenti familiari, aperte le iscrizioni al corso gratuito

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione per assistenti familiari sul territorio di Bondeno. Si tratta di un percorso di formazione pratico e di confronto sugli aspetti operativi del lavoro come assistente familiare. Il corso si terrà presso la Casa della Comunità "Fratelli Borselli" di Bondeno (via Dazio, 113), e il percorso di formazione si articolerà in sette lezioni da gennaio a marzo. Al termine, ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. "Un corso importante, che coinvolge tutti i territori del Distretto Ovest, per cui ringraziamo l’Ausl di Ferrara e l’Ufficio di Piano – spiegano il sindaco, Simone Saletti, e il vicesindaco con delega ai Servizi sociali Francesca Piacentini –. Quella dell’assistente familiare è una figura determinante nel garantire aiuto quotidiano a persone spesso molto anziane, disabili o con patologie".