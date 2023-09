"Assistenza a Ferrara, l'Emilia prima regione italiana. Castaldini bocciata"

L’attacco della consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini, sulla sanità emiliano-romagnola ha aperto una breccia. Il ‘buco’ da quasi un miliardo, rimarcato dall’esponente della minoranza, è un colpo al cuore. Tant’è che a levarsi in difesa del sistema regionale è la voce del capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Francesco Colaiacovo.

"Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute – inizia Colaiacovo –, nel 2021 l’Emilia-Romagna si è confermata prima regione in Italia nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero delle prestazioni sanitarie che le Regioni devono garantire gratuitamente o previo il pagamento del ticket. L’Emilia-Romagna ha ottenuto un punteggio totale di 281,2 punti, migliorando di 7,4 punti gli esiti dell’anno precedente. Nello specifico, il punteggio è la somma dei 90,73 punti ottenuti in prevenzione collettiva e sanità pubblica, 95,96 in assistenza distrettuale, 94,5 in assistenza ospedaliera". "Ciò nonostante – e qui arriva la replica politica – secondo Forza Italia, per voce della consigliera regionale Castaldini e dell’assessore comunale Fornasini, il modello emiliano avrebbe fallito. Ossia il modello delle decine di Case della Salute-Case di Comunità presenti nella nostra regione che con il Pnrr si volevano estendere a tutto il territorio nazionale ma che a causa dei tagli operati dal governo Meloni, la maggior parte del territorio nazionale ne rimarrà privo, con gravi ripercussioni sull’assistenza territoriale e di prossimità". "Più volte – rimarca l’esponente di opposizione – abbiamo registrato le dichiarazioni del sindaco Fabbri con cui ha fatto propria la scelta della Regione, di realizzare alla Cittadella di San Rocco il centro di assistenza –urgenza (Cau), rivendicando di averlo inserito nel proprio programma di mandato". Secondo il Pd "Castaldini, alla presenza di Fornasini, assessore della giunta Fabbri boccia il Centro di assistenza – urgenza, sconfessando in modo palese il sindaco, mostrando divergenze importanti in materia di politiche sanitarie all’interno del centro-destra e in specie della giunta Fabbri". Insomma la prospettiva di Colaiacovo ha una chiave polemica e tenta di aprire una breccia nell’impostazione delle politiche sanitarie della giunta estense. D’altra parte, va detto che l’attacco di Castaldini non aveva risparmiato nulla alla visione Bonaccini-Donini sulla sanità."Il fatto che la Conferenza territoriale socio-sanitaria di Ferrara, unica in Regione, abbia votato contro i bilanci delle aziende sanitarie – ha detto Castaldini – è un dato politico molto eloquente. Probabilmente perché è stata fatta propria dal territorio la consapevolezza che il clamoroso buco di bilancio (passato in un anno da 838 milioni a oltre un miliardo), non è più imputabile all’emergenza pandemica". Di tutta risposta, ha scandito l’azzurra, "il Pd si è unicamente limitato a chiedere più soldi al Governo. Che è sacrosanto, ma è un modo per la giunta regionale di de-responsabilizzarsi".

Federico Di Bisceglie