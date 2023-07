Assistenza ai più fragili, agli anziani e ai disabili Il piano della giunta

Iniziative volte al benessere di chi è colpito da malattie dementigene come Alzheimer e Parkinson, sostegno agli ipovedenti e ai malati oncologici, ma anche attenzione per il contrasto all’isolamento degli anziani e all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Sono solo alcuni dei punti cardine del Piano di Zona 2023 del distretto socio-sanitario Centro-Nord, redatto su proposta dall’assessore comunale alle Politiche Sociali Cristina Coletti (foto). Il percorso si è snodato attraverso 5 incontri, durante i quali sono state approfondite le proposte pervenute negli ambiti di Politiche Sociali, Giovani e Pari Opportunità. Il documento è stato approvato ieri mattina e sarà inviato alla Regione entro lunedì. "L’obiettivo è fare squadra – spiega Coletti – e tenere unito in tutte le sue componenti il tessuto sociale della nostra città".