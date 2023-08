Assistenza e urgenza Scintille Ausl-Fimmg "I Cau stanno funzionando Il dialogo non mancherà"

Non si placa il dibattio sui Centri assistenza urgenza e sul tema assistenza e urgenza. Dopo la lettera della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) che esplicitava la propria preoccupazione sui Cau, la parola passa all’Ausl. "La direzione – si legge in una nota dell’azienda – si è posta come obiettivo prioritario quello di affrontare il problema dei tempi d’attesa e delle difficili condizioni dei pazienti al pronto soccorso e, conseguentemente, di offrire servizi più appropriati". A questo scopo, "circa un anno fa, è stato attivato l’Ambulatorio a Bassa Complessità (Abc) di Ferrara alla Cittadella San Rocco. Successivamente, in marzo, è stato attivato un analogo centro a Comacchio e il 3 luglio ha iniziato l’attività anche quello di Copparo. I tre Cau inoltre hanno un orario di apertura al pubblico che è stato calibrato in base alle esigenze del territorio".

L’Ausl ricorda che "gli ambulatori Cau hanno riscosso apprezzamento e consenso da parte della cittadinanza. Al Cau di Ferrara, da gennaio al 17 luglio, si registrano 8.300 prestazioni. Da marzo in poi il livello delle prestazioni mensili si è attestato sui 700, con un picco a giugno per quelle infermieristiche che hanno superato le 800 prestazioni. A Comacchio sono 924 i pazienti che si sono rivolti al Centro e Copparo ha trattato circa 250 pazienti per i quali si sono prodotte quasi 300 prestazioni infermieristiche". La Regione, contestualmente, ha elaborato la delibera sulla riorganizzazione della rete dell’Emilia-Romagna dell’emergenzaurgenza e l’Ausl si sta adeguando. "Naturalmente – affermano da via Cassoli – su questi aspetti il confronto con i rappresentanti della medicina generale, così come con tutte le organizzazioni coinvolte, sarà massimo e assolutamente aperto". L’azienda "non ha alcuna intenzione di sottrarsi al dialogo con una componente così importante al fine di offrire i servizi migliori possibili. Non può però essere sottaciuto che al momento Abc prima e Cau ora, stanno dando un’importante risposta e si sta verificando un riscontro positivo sugli accessi al pronto soccorso di Cona per i codici di bassa complessità, e l’obiettivo di salute collettiva è quello principale da perseguire".