Assistenza e vigilanza alle esposizioni. Quindici i volontari che si sono diplomati

Tutti ‘diplomati’ i volontari del gruppo Auser Copparo che hanno terminato il corso di ’Relationship’, organizzato dal Comune di Copparo, in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe di Cesta. Le lezioni erano rivolte agli operatori che prestano servizio nei campi dell’assistenza e vigilanza in occasione di mostre, esposizioni e manifestazioni e del supporto alla vigilanza all’interno di musei, biblioteche, sale civiche e teatro. La docente Elisa Montanari ha approfondito le tecniche di relazione con il pubblico, le nozioni di cerimoniale e sala e l’introduzione alle tecniche comunicative e relazionali per gli addetti di supporto eventi. Concluse le due sessioni è stato rilasciato l’attestato di frequenza.