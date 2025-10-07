Assistenza, la persona al centro. Angeli del soccorso e umanità

Una giornata di studi sull’assistenza con il convegno ‘La persona al centro. Impatto dei comportamenti umani nei progetti finalizzati alla salute e sicurezza delle persone’. Si terrà domani, alle 9, alla Sala Estense.

Il programma è stato illustrato ieri dall’assessore alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, dalla rappresentante dell’Ufficio di coordinamento Politiche per l’Inclusione dell’Università di Ferrara Maddalena Coccagna, dal comandante dei vigili del fuoco Antonio Del Gallo e dalla rappresentante del Comitato di Ferrara della Croce Rossa Italiana Paolina Beltrami. "Chi lavora o presta volontariato nel campo del soccorso – dichiara Coletti – molto spesso si trova in situazioni complesse e delicate, in cui oltre alla concitazione del momento bisogna tenere conto dello stato fisico e mentale delle persone che si hanno di fronte. A fare la differenza, in questi momenti, è proprio la capacità dei soccorritori di agire con umanità e sensibilità, specialmente nei confronti delle persone più fragili. Per Ferrara questa giornata di studi è fondamentale e poterla ospitare non è solo un onore, ma riflette la volontà del territorio di rispondere alle emergenze con sempre maggiore efficacia".

La giornata si dividerà in due parti. Al mattino il seminario ‘Conoscere e orientare il comportamento umano per favorire la sicurezza’; al pomeriggio la discussione verterà su ‘Impatto dei comportamenti in emergenza nella pianificazione, progettazione e formazione. L’evento promuove, ad un anno dalla scomparsa, anche il ricordo del dottor Antonio Zuliani, figura di riferimento nell’ambito della psicologia dell’emergenza e della gestione dei comportamenti in situazioni critiche. Per molti anni referente nazionale del servizio psicosociale di Croce Rossa.

m. t.