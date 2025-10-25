Assistenza, lo scontro: "Poco personale e tagli. Santa Chiara, ancora sos"

Le parole si ripetono da mesi, ma le risposte non arrivano. Alla residenza Santa Chiara la situazione resta critica. Dopo oltre un anno di confronto, FP Cgil e Cisl Fp denunciano ancora una volta un contesto lavorativo "insostenibile", dove promesse e buone intenzioni non si sono mai tradotte in fatti concreti.

A nulla, dicono i sindacati riuniti davanti al cancello di via Bellaria avvolti nelle bandiere, è valso l’incontro in prefettura. "Una rappresentazione ben costruita – spiegano Fabio Campagna (Fp Cgil) e Oriana Pelosi (Cisl Fp) – ma lontana dalla realtà che ogni giorno vivono operatrici e operatori. Persone che continuano a garantire, con dedizione, un servizio essenziale nonostante carichi di lavoro sempre più pesanti e turni massacranti". Secondo i rappresentanti dei lavoratori, gli annunci di nuove assunzioni si sono rivelati un palliativo. "Delle sei unità promesse – precisano – ne sono arrivate quattro e una ha già lasciato la struttura. Un dato che parla da sé: in un contesto così difficile è quasi impossibile trattenere il personale. Senza contare che, a fronte dei nuovi ingressi, si registrano diverse dimissioni volontarie". Sotto accusa anche il contratto applicato, l’Anaste, considerato uno dei più deboli del settore socio-assistenziale. "Un contratto pirata – dicono Cgil e Cisl – non firmato dalle organizzazioni confederali, che penalizza lavoratrici e lavoratori e non riconosce appieno il loro valore professionale. Con questo contratto, si calpesta la dignità dei lavoratori". Ma dietro le sigle, ci sono volti, mani, storie. Come quella di Clara Arena, operatrice socio-sanitaria (iscritta alla Cisl) con anni e anni di servizio alle spalle, che racconta senza filtri la fatica quotidiana. "Non chiediamo privilegi – spiega – solo dignità. Siamo persone, non numeri. Ogni giorno assistiamo anziani fragili, con pazienza e umanità, ma spesso lo facciamo in condizioni al limite. Mancano colleghi, mancano mezzi, manca ascolto. In particolare quest’estate, tutti gli operatori sono stati sottoposti a turni massacranti, disumani".

Ma, al di là degli operatori, ci sono i pazienti. "Con questi carichi eccessivi – riprende – il rischio è quello di offrire un servizio non all’altezza per il quale l’utenza della struttura potrebbe risultare penalizzata". Arena parla di un lavoro che "logora dentro e fuori", perché oltre alla fatica fisica c’è quella morale. "Vedere che la direzione pensa più al risparmio che alla qualità del servizio fa male – scandisce – . Ti fa sentire invisibile. Eppure il nostro lavoro è quello che tiene in piedi l’intera struttura: se non ci fosse il personale di base, nulla funzionerebbe". La richiesta è chiara: "Vogliamo rispetto – dice ancora – stipendi adeguati e turni sostenibili. Ma soprattutto vogliamo essere trattati come persone, con la stessa dignità che chiediamo per gli ospiti che assistiamo. Senza rispetto per chi lavora non può esserci qualità né umanità". Un appello che i sindacati rilanciano con forza, chiedendo alla direzione "un cambio di passo reale: più attenzione alla condizione delle lavoratrici, investimenti sugli organici e la fine di una gestione "orientata solo al contenimento dei costi". Nel frattempo, al Santa Chiara la vita scorre tra una stanza e l’altra, tra le voci flebili degli anziani e la stanchezza delle operatrici. E mentre le sigle sindacali preparano nuove iniziative di mobilitazione, la sensazione – forte, condivisa – è che il tempo della pazienza stia finendo.