Assistenza per l’uso di servizi online. Ecco il progetto ’Digitale facile sul Delta’

Con il progetto “Navigare il Futuro: ‘Digitale Facile sul Delta’ per un’Inclusione Digitale Accessibile e Sicura” è attivo il punto di facilitazione digitale dell’Unione dei Comuni delle Terre del delta, con sedi a Codigoro, Goro e Mesola, dove i cittadini possono ricevere assistenza e formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi online e delle tecnologie digitali. Il progetto, rivolto a coloro che vogliono acquisire conoscenze e maggiore esperienza nell’uso delle tecnologie e di internet, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita delle competenze digitali dei cittadini per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.