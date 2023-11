Assistenza urgenza, nuovo servizio per sgravare il Pronto soccorso

Attivato un nuovo servizio socio-assistenziale a Portomaggiore. Da ieri a Portomaggiore è arrivato il Cau, il nuovo Centro di assistenza urgenza. E’ stato ricavato all’interno della Casa di Comunità, al piano terra nell’area adiacente al punto prelievi, e funzionerà dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i Pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi. A ricevere il sindaco Dario Bernardi, la direttrice del distretto sanitario Sud-Est Rita Maricchio.

Il Centro di Portomaggiore è il quarto Cau presente nella provincia ferrarese dopo l’attivazione a Ferrara, Comacchio e Copparo, diventando un servizio sempre più apprezzato dai cittadini per dare una risposta più veloce e vicina a coloro che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica. Si occupa della presa in carico di problemi sanitari di carattere acuto i cosiddetti codici minori, che necessitano di un inquadramento diagnostico e relativo trattamento in tempi rapidi: ad esempio manifestazioni dolorose non risolte, con i farmaci di uso comune come dolore articolare o muscolare, febbre, ferite superficiali, manifestazioni cutanee, medicazioni.

f. v.