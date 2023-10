"Assistite oltre duemila persone a Comacchio: Asp Delta Ferrarese contro la povertà"

Prendere in carico i nuclei aventi diritto, predisporre i patti per l’inclusione sociale, attivare i sostegni adeguati – educativa domiciliare, tirocini d’inclusione – volti alla riduzione della situazione di fragilità, sempre in collaborazione con centri per l’impiego e realtà del terzo settore. È questo l’iter di presa in carico dei percettori del reddito di cittadinanza gestito da Asp del Delta Ferrarese per il progressivo superamento delle situazioni di vulnerabilità e povertà. Nel distretto sud-est di Ferrara, Asp del Delta Ferrarese gestisce il Piano nazionale povertà. Dall’inizio della misura – marzo 2019 – sono stati 2.121 i casi in gestione ai servizi sociali. Al momento i casi con progetto attivo sono 883 e i casi in stato di definizione del patto sono circa duecento. Considerato che il calcolo va per pratica, viene conteggiato solo il richiedente: questo significa che, di fatto, le persone seguite sono almeno il doppio. La media del nucleo preso in carico, infatti, è di due persone. Sul totale dei nuclei, il 22% è con minori e il 7% ha al suo interno una persona con una disabilità certificata. Sul territorio del Delta la percentuale di persone di origine migrante è bassa. La media dell’età dei richiedenti è di 50 anni, uomini e donne in eguale misura. Tendenzialmente si tratta di situazioni in condizioni di povertà non solo economica ma anche culturale, sociale, di reti familiari di sostegno.

"Rei, reddito di cittadinanza, assegno d’inclusione: sebbene la misura sia soggetta a cambiamenti, non cambia il nostro impegno a una presa in carico complessiva del nucleo familiare – fanno sapere dall’Asp –. Una presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale che coinvolge assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio sanitari. La richiesta della misura ha permesso l’emersione di un sommerso sino a quel momento sconosciuto ai servizi e, sebbene nel tempo alcuni dei richiedenti abbiano perso per svariati motivi il diritto alla misura, la nostra presa in carico è continuata. Oltre alle misure individuali, come il reddito di cittadinanza, è stata l’istituzione di un fondo vocato al sostegno alla povertà a migliorare la presa in carico e la possibilità di emersione dalla povertà delle persone che i servizi hanno incontrato. Fondi peraltro che il distretto in cui operiamo – conclude l’ente – sta utilizzando in maniera attenta ma efficace risultando tra gli ambiti nella nostra Regione con una percentuale di rendicontazione che supera di gran lunga il 90% del trasferimento".