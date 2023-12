Assoarma Ferrara incontra il prefetto Marchesiello

Nei giorni scorsi, a Palazzo Giulio d’Este, i presidenti di Assoarma- Ferrara hanno incontrato il prefetto Massimo Marchesiello. Nel corso dell’incontro è stata illustrata non solo l’ intensa attività culturale e celebrativa svolta nel corso dell’anno dal Coordinamento di Assoarma-Ferrara ma anche quella progettata per il 2024. L’intero Coordinamento si è messo inoltre a disposizione per un piano di attività di natura amministrativa, d’intesa con le recenti indicazioni regionali e con la Prefettura stessa. Uno scambio di auguri natalizi e di doni ha fatto da cornice all’incontro fra i partecipanti alla cordiale manifestazione.