Associazione carabinieri, attestati di fedeltà agli iscritti

Domenica a San Vito il ristorante ‘800 ha ospitato il pranzo sociale della sezione dell’Associazione nazionale carabinieri di Portomaggiore, nel corso del quale sono stati premiati, con attestato di fedeltà, i soci con 10, 20, 30 e 40 anni di iscrizione, alla presenza del maresciallo Chiara Fantauzzi (nuovo comandante della stazione) e del carabiniere Matteo Corda della Compagnia di Portomaggiore.

"Un onore essere stato invitato in rappresentanza dell’amministrazione comunale – è il commento dell’assessore Gian Luca Roma - e ringrazio di cuore il presidente Francesco Mariani per la cordialità. All’associazione va il nostro caloroso ringraziamento per il lavoro che costantemente svolge nella collaborazione istituzionale per il controllo del territorio, per l’aiuto alla comunità in situazioni straordinarie, come ad esempio l’alluvione, che ha colpito i territori della Romagna a noi vicini, consentendo anche la realizzazione di tutti gli eventi di animazione e del nostro territorio paese in sicurezza".