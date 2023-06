Associazione Frat.tale, al Palazzo Pio di Tresigallo un progetto di arti visive

Il territorio raccontato attraverso le arti visive. È questo il progetto che verrà sviluppato dall’Associazione Frat.tale nella splendida cornice di Palazzo Pio a Tresigallo. Nell’arco del 2023, lo storico edificio cinquecentesco ospiterà artistaə in residenza e figure che di volta in volta saranno protagoniste di workshop e laboratori. Stasera dalle 18.30 è in programma l’inaugurazione: una rivisitazione del progetto Herba bēta, con un focus sullo zuccherificio di Tresigallo, e la presentazione della relativa fanzinecatalogo. Durante l‘evento, oltre alle fondatrici dell’Associazione Frat.tale, interverranno l’assessore alla promozione turistica e territoriale Raffaele Cartocci,il docente di storia, lingua e letteratura italiana Giuseppe Muroni e Mauro Merlanti, esperto del settore bieticolo.