Associazione Italia Israele : "Corretta informazione contro l’antisemitismo"

Nasce ufficialmente l’Associazione Italia Israele Scaligero Estense. Lo rendono noto il presidente Marco Leati e la vicepresidente Federica Iaria. "L’obiettivo – spiegano in una nota – è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una corretta informazione e sulla necessità di combattere l’antisemitismo e l’antisionismo in tutte le sue forme. L’associazione, fondata da un gruppo di cittadini impegnati nella tutela della memoria storica e della convivenza pacifica, si propone di attuare iniziative volte a contrastare la crescente ondata di antisemitismo attraverso campagne di sensibilizzazione, incontri culturali e soprattutto attraverso l’attivo tentativo di far promulgare una legge di contrasto all’antisemitismo che recepisca la definizione IHRA, con il consenso trasversale di tutte le forze politiche dell’arco parlamentare, che tuteli e protegga in modo più incisivo i principi di uguaglianza e rispetto".

"La corretta informazione – affermano i fondatori della neonata associazione – è un pilastro fondamentale per contrastare il pregiudizio e la discriminazione. Intendiamo lavorare con istituzioni, scuole e la società civile per garantire che le nuove generazioni abbiano strumenti adeguati per comprendere la storia e riconoscere il valore della diversità". Nei prossimi mesi, l’Associazione Italia Israele Scaligero Estense organizzerà eventi culturali tra le città di Verona e Ferrara, con conferenze e incontri con esperti, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, "per affrontare – spiegano – il tema della disinformazione e delle strategie per contrastare l’odio antisemita e antisionista". Per ulteriori informazioni, per conoscere il direttivo e in modo approfondito le finalità dell’associazione o per sostenere il progetto, i fondatori invitano a contattare l’associazione tramite email all’indirizzo: aiiseassociazione@gmail.com o a visitare la pagina Facebook Aiise.

re. fe.