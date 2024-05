Associazione musicisti, il direttivo

Si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Musicisti di Ferrara con il compito di eleggere il consiglio direttivo che dirigerà l’associazione per il triennio 2024-2027. Durante l’assemblea, i soci hanno avuto importanti momenti di confronto, discutendo il lavoro e i traguardi raggiunti da questa amministrazione, con uno sguardo verso le sfide future. I soci hanno eletto il nuovo Consiglio direttivo che guiderà l’associazione Musicisti di Ferrara. I membri eletti all’unanimità sono Roberto Formignani nel ruolo di presidente, Ludovico Bignardi come vicepresidente, Stefania Bindini in veste di tesoriere, Raffaele Cirillo e Michele Semenza in qualità di consiglieri. Questa nuova squadra è pronta a operare con passione e impegno per continuare a far crescere l’associazione e promuovere la cultura musicale a Ferrara e provincia.