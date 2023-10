Associazione Nadya, la consegna delle auto diventa una festa

Due nuove auto per Nadya. Il dono arriva dalla Fondazione Estense che ha voluto sostenere le importanti attività svolte dall’associazione di piazza Saint Etienne. "Sono grato alla fondazione che da tempo segue le nostre attività – così don Domenico Bedin, presidente –. Viene colto lo sforzo che facciamo per accompagnare persone che si inseriscono nel nostro territorio". L’associazione Nadya è nata a Ferrara 20 anni fa per accogliere le donne dell’est Europa, in particolare ucraine. "La nostra attività come Fondazione – spiega il presidente Riccardo Maiarelli – è erogare somme a favore di associazioni ed iniziative che si adoperano per rendere meno complessa la vita di chi ha problematiche".