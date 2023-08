Associazione Strade a Cento: Una Casa della Salute in Siria, la Nuova Sfida

CENTO

Non si ferma la grande attività dell’associazione Strade di Cento che, unita alla Casa degli Angeli di Daniele ora sta cercando di realizzare una Casa della salute in Siria, chiedendo l’aiuto di tutti. "A Sehba, regione a nord ovest della Siria, stato autonomo del Rojava, non lontano da Aleppo, ci sono 10mila persone fuggite dalla guerra, soprattutto donne e bambini, ospitati in cinque campi profughi con condizioni igienico sanitarie precarie e sotto continui bombardamenti – dicono - Oltre a istruzione e lavoro ciò che manca sono le strutture sanitarie, le cure mediche e i pochi ospedali operanti sono spesso impossibili da raggiungere. Il Comitato della salute di Sehba da anni sognava di dare una risposta concreta al bisogno di cure mediche e sanitarie per donne e bambini spesso vittime di traumi di guerra e con alti rischi per nuove gravidanze". Da qui, l’azione di Strade. "Abbiamo deciso di rispondere a questa emergenza umanitaria – annunciano da Strade - iniziando insieme la ristrutturazione di uno stabile messo a disposizione dalla Municipalità che diventerà la nuova Casa della Salute con 4 aree sanitarie di specializzazione: Ginecologia, Riabilitazione e Fisioterapia, Consulenza psicologica, Naturopatia". E spiegano. "Forniremo attrezzature mediche e sanitarie: letti per emergenza e degenza, ecografi con mezzi di contrasto, una vasca da parto, attrezzature riabilitative, nebulizzatori per trattamento asma e allergie, una pressa ad olio per la lavorazione di erbe curative naturali – illustrano l’obiettivo – Si sta lavorando ogni giorno per permettere l’apertura entro il 2023, consapevoli che il bisogno non può aspettare". Da qui anche il crowfounding on line.

"Altro obiettivo primario a cui stiamo lavorando è l’autonomia energetica e idrica della struttura in una zona in cui spesso manca elettricità, gasolio, acqua da rete pubblica – proseguono il racconto – Vogliamo mettere allacciamenti a nuove sorgenti d’acqua e dotazione di pannelli solari per garantire sostenibilità ed indipendenza dai fattori esterni e quindi continuità operativa alla Casa della Salute". E ribadiscono che serve essere consapevoli che il diritto alla salute e alla vita non possono aspettare. "Insieme a noi in questo percorso di costruzione di Pace sono in diversi – concludono - Le Case degli Angeli di Daniele Onlus a sostegno delle opere edili, dotazioni mediche e da sempre al fianco delle donne curde, Ncr Biochemical a sostegno delle opere idriche ed energetiche, i nostri partner locali Kongra Star, Wjas Free Women Foundation, Kurdistanhilfe e.V".

l.g.