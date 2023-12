Associazione Strade, pronto un educatore

Associazione Strade di Cento, ricerca un educatore, ambosessi, con esperienza area minori e adolescenti. I requisiti necessari laurea in educatore sociale e culturale l-19, laurea in scienze dell’educazione l-19, esperienza con gruppi di preadolescenti e adolescenti, esperienza di educativa non formale o di strada, capacità di relazione, empatia, ascolto, progettazione educativa ed automunito. La sede di lavoro principale sarà a Cento con spostamenti su comuni limitrofi.

Tra le mansioni affiancare i coordinatori educativi

e lo staff per organizzare attività socioeducative non formali, laboratoriali, escursioni e di doposcuola per minori 4-10 anni e adolescenti 11- 16 anni all’interno

del nostro centro educativo di Cento

ed educative itineranti con gruppi 14 - 22 anni

in comuni limitrofi. Contratto a tempo determinato

un anno CNLL Associazioni CEI Confimpresa.

Part-time iniziale con possibilità di trasformazione in full-time.