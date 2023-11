Associazioni, Comune e Arma. Focus sulla sicurezza in centro

Il tema della sicurezza del centro storico è stato affrontato nella riunione con le associazioni di categoria organizzata dall’amministrazione in collaborazione con l’Arma. Il vicesindaco Simone Grandi e il comandante della compagnia carabinieri di Copparo, maggiore Manuel Scacchi, affiancato dal luogotenente Innocenzo Fileno, hanno incontrato Paola Bertelli di Ascom, Giulia Rasconi in rappresentanza di Noi imprenditrici di Copparo, Luca Callegarini di Confesercenti, Thomas Pivanti e Debora Occhiali di Cna e Alessandra Canella di Confartigianato. Il dialogo, che ha spaziato dal centro storico alle aree produttive, è stato proficuo e non sono mancati gli spunti in tema di collaborazione fra diverse realtà, ciascuna per le proprie competenze. "Obiettivo condiviso non solo il mantenimento della sicurezza – riportano dall’amministrazione –, ma anche l’impegno a evitare che emerga un messaggio fuorviante e allarmante rispetto alla reale situazione". Dal punto di vista della cronaca è emerso che alcuni episodi sono stati da subito oggetto di attività e risolti. In linea generale si è avuto conferma di un territorio che non presenta particolari problematiche in termini di criminalità: condizione che consente un’azione efficace da parte delle forze dell’ordine. Sul piano dei timori emersi, il comandante Scacchi ha raccomandato tutti di chiamare il 112 in caso non solo di segnalazioni, ma anche di sospetti.

v. f.