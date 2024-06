Associazioni, cultura e formazione: "Svolta in Comune, spazio per tutti: nuova linfa e vera sussidiarietà"

La chiave di lettura è condensata in un concetto, che a sua volta ne racchiude tanti altri: sussidiarietà. La fondazione Zanotti, che attraverso la scuola di politica da tempo sta coltivando una cospicua flotta di ragazzi in particolare, organizzasu questo tema un appuntamento – mercoledì a partire dalle 19, nella sede di via Borsari – che avrà come ospite l’assessore alle Politiche Sociali, Cristina Coletti. A partire da questo, il Carlino ne ha approfittato per allargare lo sguardo e dare una lettura sullo stato delle politiche sociali in città – anche in vista delle amministrative – con il direttore della fondazione, Riccardo Benetti.

Benetti, partiamo dalla scuola di politica. Quale è l’obiettivo di questa iniziativa?

"L’appuntamento di mercoledì ha come focus quello della sussidiarietà, che è un principio – oltre che un modo di agire – al quale crediamo fortemente, nel solco di quanto stabilito dalla Dottrina Sociale della Chiesa. Più in generale, immaginiamo la scuola come luogo di confronto per immaginare una politica, anche al di fuori dai partiti, animata dal desiderio di rispondere alle istanze della comunità".

Come valuta l’approccio di questa amministrazione?

"Molto positivo. Grazie a un approccio che non ha imposto chiusure ideologiche aprioristiche sono sbocciate tante iniziative legate in particolare al mondo del terzo settore, a quello dell’associazionismo e a quello più in generale che ruota attorno all’ambito culturale. Questa valorizzazione di tutti i soggetti, è stata estremamente importante e ha dato nuova linfa alla città".

A che punto siamo sulle politiche sociali?

"Mi pare che questa amministrazione abbia lavorato per costruire, realmente, un nuovo approccio legato al bene comune. Anche in questo senso, in ottica di sussidiarietà. Ed è anche per questo che abbiamo voluto organizzare un incontro con l’assessore che ne ha le deleghe. Mi pare che ci sia stata la volontà di ‘mettersi al servizio’".

E questa ‘messa al servizio’ cosa ha portato?

"Ad un riconoscimento e, conseguentemente, a una valorizzazione delle diversità. Quest’ultima rappresenta un valore, non un disvalore. Affrontare il tutto senza barriere ideologiche rappresenta un valore aggiunto. Il modo migliore per amministrare, che è la declinazione forse più complessa della politica sul territorio".

In questi anni l’università è cresciuta esponenzialmente. Il numero di studenti ha avuto un boom impressionante e molti hanno lamentato il fatto che la città non fosse pronta a questa crescita. Lei come la vede?

"La città è cresciuta non solo inforza di chi la amministrata, perché chi amministra non ha il potere di generare ricchezza, ma di servire quello che c’è. Ne è un esempio la crescita e quindi l’impatto positivo della presenza di studenti universitari in città che generano ricchezza e propongono una linea di sviluppo e lavoro su cui la prossima amministrazione dovrà lavorare generando rapporti e collaborazioni tesi a valorizzarne la presenza favorendo dinamiche positiva tese alla crescita dei giovani".

Federico Di Bisceglie