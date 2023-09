Associazioni dal cuore d’oro: donazioni alla Romagna

Continua a battere il cuore dell’Alto ferrarese verso la Romagna, cercando di dare aiuti utili a chi si è trovato a dover affrontare tutto ciò che ha comportato l’alluvione di maggio. E’ così che nei giorni scorsi, due realtà di Terre del Reno hanno portato strumentazione e materiali nella zona di Ravenna. A seguito di una raccolta fondi, il circolo ippico Nikita Ranch e Dosso Insieme, con il loro rispettivi responsabili Maurizio Gilli e Stefano Caleffi, nei giorni scorsi hanno consegnato generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa alla Caritas Diocesana di Ravenna, che provvederà a individuare i destinatari più bisognosi, ed è stato acquistato e portato a destinazione anche un generatore di corrente donato alla Scuderia del borgo di Ravenna. Questo particolare dono al maneggio ravennate deriva da un’iniziativa messa in campo dal Nikita Ranch, realizzando una serata benefica con il torneo di birre e l’area gastronomica, cercando di aiutare chi si sta trovando in difficoltà nel poter accudire i cavalli essendo ancora sprovvisti di corrente elettrica.