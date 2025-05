Associazioni, in campo il sindaco: "Rifiutano una struttura dignitosa. Liberi di rivolgersi al mercato"

Il nodo delle sedi. Il sindaco Alan Fabbri risponde dopo l’incontro dell’altro giorno di ’Cittadini del mondo’. "Cittadini del mondo, ma non di Chiesuol del Fosso", l’affermazione di Fabbri. Il tema messo in discussione dalla realtà locale è il cambio di sede dell’associazione, a seguito della volontà del Comune di alienare l’immobile vicino al piazzale Kennedy. Al gruppo era fin da subito stata proposta una soluzione alternativa che fin dagli anni Novanta è stata la casa di una delle più importanti associazioni degli agricoltori ferraresi.

L’immobile, che è di proprietà del Comune, è stato inserito nel piano delle alienazioni già approvato in consiglio comunale. Ferrara Tua ha già degli uffici operativi in quella sede e si è dimostrata interessata ad acquistare gli spazi per rendere la sede ancora più funzionale in un punto strategico della città, rafforzando i servizi fruibili a tutti i cittadini. "L’opposizione dovrebbe sapere che, differentemente da quanto hanno riportato sulla stampa, gli introiti delle alienazioni degli immobili comunali sono destinati ai soli investimenti in opere pubbliche e manutenzioni delle infrastrutture, non per altre partite di spesa corrente, come ad esempio gli eventi", spiega il sindaco Alan Fabbri. "Lo stabile è stato messo in vendita, e questa è una scelta che spetta all’amministrazione comunale, non alle associazioni che hanno a disposizione gli spazi, su concessione del Comune. Trovo l’atteggiamento utilizzato nei confronti del Comune polemico e offensivo. All’associazione Cittadini del mondo è stata data fin da subito una soluzione alternativa, in una sede di prestigio quale è quella proposta, in via Bologna, prima sede di Coldiretti", ribatte il primo cittadino.

"Ricordo che Adam Atik, ovvero il presidente di Cittadini del Mondo, era nella lista del candidato sindaco Anselmo alle ultime elezioni e in quelle dell’ex assessore Roberta Fusari nel 2019. Trovo la questione meramente strumentale, una voluta esagerazione rispetto alla soluzione messa in campo, con un forte pregiudizio politico da parte di chi, ancora una volta, utilizza le associazioni locali per i propri fini. Se questa opzione non è ritenuta valida, l’associazione è sempre libera di rivolgersi al mercato privato, come molti altri ferraresi", conclude con decisione il sindaco Fabbri.