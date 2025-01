Associazioni in festa sabato: "Parteciperanno 42 realtà locali"

Sabato si terrà la prima Fiera delle Associazioni del Comune di Cento, un evento nato dalla mente di un comitato promotore, con l’obiettivo di far conoscere al territorio le associazioni attraverso una vera e propria organizzazione fieristica.

Saranno ben 42 gli enti presenti all’interno della ex scuola elementare di Renazzo, con stand informativi, volantini e dettagli sulle proprie attività, modalità di tesseramento e contatti. Un’occasione preziosa per tutti i cittadini che vogliono impegnarsi attivamente nella comunità o semplicemente scoprire nuove opportunità di crescita personale. L’iniziativa rappresenta, inoltre, un’importante occasione di networking per le associazioni stesse, che avranno la possibilità di collaborare e rafforzare i legami reciproci.

Il vicesindaco Vito Salatiello (nella foto), ha commentato così: "La prima Fiera delle Associazioni è una grande iniezione di fiducia per il futuro. La presenza di ben 42 realtà testimonia che l’entusiasmo ha un effetto trascinatore e che la voglia di fare insieme è più forte di quanto si creda. Sono certo che questa iniziativa sarà solo l’inizio di tante altre opportunità nate dall’incontro di tante realtà locali. Un plauso speciale va a tutte le associazioni partecipanti e un grazie grande quanto una casa al comitato promotore, guidato da Proloco Renazzo, Astrofili, Tararì Tararera, Gipsoteca Vitali e Uisp".

Il contesto in cui si svolgerà la Fiera è il neonato polo polifunzionale delle ex scuole elementari di Renazzo, che, a meno di un mese dall’inaugurazione, si apre al territorio con una giornata di festa e condivisione. Dopo anni di chiusura, l’edificio torna finalmente a essere un luogo di riferimento per la comunità, ospitando iniziative che valorizzano il tessuto sociale e associativo del territorio.