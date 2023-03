Associazioni in rivolta Pressing sul Comune per il futuro delle sedi "È mancato il dialogo"

E’ una voce pacata ma determinata nel rimarcare un malumore diffuso. Volontariato e associazionismo ferrarese pretendono risposte. Tra convenzioni scadute e non più rinnovate, ‘sfratti’ più o meno dichiarati e "totale assenza di condivisione", il futuro delle sedi in cui gravitano tante realtà locali è piuttosto incerto. E la commissione consiliare di ieri, dedicata proprio a dirimere questa vicenda, ha più che altro generato ancora più dubbi. Anche se l’assessore al Patrimonio, Angela Travagli, a più riprese ribadisce che "non vogliamo sfrattare nessuno". Il primo punto da cui parte l’assessore è il patrimonio immobiliare che "in tanti casi ha la necessità di essere riqualificato perché presenta segni di evidente degrado". Travagli riconosce al mondo associazionistico una "grande vivacità", che si traduce "in una sempre maggior richiesta di sedi". Spesso, però, "molti spazi del Comune non sono idonei a ospitare le associazioni". Le criticità sollevate, si concentrano in due punti: il Centro di servizio per il volontariato (la cui concessione è scaduta il 31 dicembre scorso) e il centro sociale ’La Resistenza’ (già oggetto di diverse polemiche nei mesi scorsi). Peraltro, come è stato ampiamente ribadito anche dalla vicepresidente Laura Roncagli nel corso del suo intervento "nei locali di via Ravenna...