Associazioni riunite in Duomo per festeggiare il loro ’Giubileo’

In occasione dell’anno aperto per il Giubileo, domenica scorsa a Comacchio si è tenuto il "Giubileo delle associazioni". Tutte le associazioni del territorio si sono date appuntamento al Duomo per la celebrazione della messa, officiata da don Guido Catozzi, che ha impartito la benedizione al loro operato. All’appuntamento era presente anche l’assessore con delega all’Associazionismo Rosanna Cinti, che ha rivolto un caloroso saluto ai presenti. Il "Giubileo delle associazioni" è poi proseguito con un pranzo tenuto nel teatro del Duomo. "Si è trattato – ha commentato l’assessore Cinti – di un momento di convivialità davvero costruttivo". Dalla pagina social dell’Unità Pastorale di Comacchio è stato rivolto un ringraziamento alle tante associazioni culturali, religiose e di volontariato: "A loro va il nostro grazie per il dono che essere costituiscono per la Chiesa e per la società e per la testimonianza del valore della gratuità che danno al mondo intero". Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amministrazione comunale e alle associazioni Acti, Ado, Agesci, Amici del Capanno di Garibaldi, Associazione Papa Giovanni XXIII, Azione Cattolica, Caritas, Cittadinanza Attiva/Consulta popolare San Camillo, Confraternita di Santa Maria in Aula Regia, Fondazione Telethon, Foulards blancs, Genitori in cammino e tante altre.