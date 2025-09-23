Associazionismo e volontariato. Nuove regole sui contributi

C’è un nuovo regolamento che aggiorna le modalità del Comune nella concessione di contributi e patrocini ad associazioni ed enti del Terzo Settore. L’ha deciso il consiglio comunale, con un voto unanime, e ha l’obiettivo di "svecchiare" il precedente regolamento che risaliva addirittura al 1991, rendendolo "più trasparente – si legge – e adeguato alla normativa attuale". Le ragioni del cambiamento sono chiare. "L’obiettivo – ha spiegato la dirigente del settore socio culturale Paola Mazza – è allineare il comune alle nuove disposizioni, garantendo una disciplina più dettagliata e puntuale per la concessione di vantaggi economici e patrocini". Il dibattito ha evidenziato l’importanza del volontariato e del Terzo Settore.

Il consigliere Luca Pancaldi di ‘Fratelli d’Italia Bondeno 2030’ ha espresso pieno sostegno alla delibera, sottolineando come "queste realtà siano vitali per la fornitura di numerosi servizi". Pancaldi ha apprezzato la maggiore trasparenza che il regolamento introduce nella concessione dei contributi e ha lodato la parte dedicata al "coinvolgimento" degli enti. Ha definito questa nuova impostazione "come un modo per riconoscere il ruolo di compartecipazione dei volontari, trasformandoli da semplici esecutori a veri e propri co-protagonisti". Tommaso Corradi di ‘Bondeno in Testa’ ha sollevato un’importante questione riguardo al coinvolgimento delle associazioni nella fase di preparazione del regolamento. Ha espresso "preoccupazione per i nuovi termini e requisiti, come la presentazione di un quadro economico-finanziario con 30 giorni di anticipo rispetto all’evento" chiedendo se questo potesse creare problemi per le associazioni più piccole e meno abituate a queste procedure.

Paola Mazza ha chiarito che "il regolamento non è stato elaborato isolatamente, ma si basa sull’esperienza quotidiana e sulla collaborazione già in atto con le associazioni del territorio. Quello che abbiamo riprodotto qui – ha detto – è già stato sperimentato poi di fatto", rassicurando che le nuove norme riflettono una prassi già consolidata.

cl.f.