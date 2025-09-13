Assolto dopo otto anni di processi. Sotto accusa per 60 euro d’olio. L’odissea di un agente del carcere

Un’odissea giudiziaria durata otto anni per sessanta euro di olio d’oliva. Al centro di questa vicenda c’è un ex agente di polizia penitenziaria, finito a processo con la contestazione di aver sottratto 24 bottiglie del prodotto destinato al pasto dei detenuti. Un’accusa piuttosto infamante per chi, all’epoca dei fatti, vestiva una divisa. Essendo stata compiuta da un pubblico ufficiale in servizio, quella supposta appropriazione configurava infatti il grave reato di peculato. Una contestazione che l’imputato – 63enne oggi in pensione ma in quel momento assistente capo di polizia penitenziaria in servizio all’Arginone – ha respinto con forza per tutta la durata del processo. Il risultato è stato un’assoluzione in primo grado nel novembre del 2020, seguita l’altro ieri dalla conferma in corte d’Appello della sentenza a lui favorevole.

Un verdetto accolto con soddisfazione dal difensore dell’ex agente, l’avvocato Denis Lovison. "La conferma della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Bologna ridona serenità al mio assistito e gli restituisce l’immagine e il decoro che gli erano stati tolti con l’accusa di peculato – commenta il legale –. Si trattava di un reato particolarmente odioso per il dipendente pubblico, punito con pene molto elevate, nonostante i fatti in contestazione avessero riguardato beni di valore irrisorio. Il mio assistito ha dedicato più di 40 anni di lavoro alla polizia penitenziaria, servendola con impegno e dedizione. Ora si potrà godere la sua pensione a testa alta".

La vicenda dalla quale è scaturito il lungo processo prende le mosse nel settembre del 2017 (esattamente il giorno 11, stessa data del verdetto d’Appello). Secondo quanto ricostruito dalla procura, l’agente si sarebbe appropriato di 24 bottiglie di olio consegnate al carcere nell’ambito di un progetto benefico e destinate ai pasti per i detenuti. L’ex agente finì dunque a processo per peculato. Il primo grado, come anticipato, si concluse con un’assoluzione. Secondo i giudici del collegio, in dibattimento non sono emersi elementi di responsabilità in quanto le bottiglie erano "intonse nel luogo preposto al deposito del cibo, e non in un luogo nascosto o destinato ad altri fini". In sostanza, l’olio che si presumeva rubato era "dove doveva essere". Da qui l’assoluzione, confermata in secondo grado anche su richiesta della stessa procura generale.