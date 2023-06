Assolto Michele Cazzanti, PM chiede archiviazione del reato più grave

Mentre il filone giudiziario principale sulla sparatoria di piazzetta Schiatti si chiude con l’assoluzione di Michele Cazzanti per vizio totale di mente, rimane ancora in piedi il secondo. Quello nel quale ci si domanda perché il 57enne avesse un porto d’armi e una Glock calibro 9, nonostante "turbe psichiche pregresse", antidepressivi assunti per anni e una famiglia preoccupata per la sua situazione. Punti interrogativi finiti in fascicolo-stralcio, aperto dal pm Isabella Cavallari, relativo al delitto. Concorso esterno nel decesso e falso, queste le accuse che la procura muove al medico di base di Cazzanti (difeso dall’avvocato David Zanforlini) le quali però potrebbero presto cadere, seppur a distanza di pochi mesi, in quanto lo stesso pm ora ha chiesto l’archiviazione del reato più grave. Al momento la parziale richiesta di archiviazione è al vaglio del gip e, a quanto si apprende, le persone offese non avrebbero intenzione di fare opposizione all’istanza. Si tratta quindi soltanto di attendere la decisione del giudice. Già dal 2012, diranno gli atti, i familiari di Cazzanti richiesero "consulenze psicologiche" per quel figlio "affetto da manie di persecuzione". Il 16 luglio di quell’anno il padre "venne in ambulatorio – dirà il medico indagato ai carabinieri – e mi raccontò di pensieri ossessivi di Michele". Si sentiva perseguitato da vicini di casa, colleghi di lavoro, avvocati, addirittura "seguito come un giocatore dagli ultras". Nello stralcio investigativo all’inizio dell’anno finisce il medico, tacciato di "negligenza, imprudenza e imperizia" avendo "attestato falsamente il 23 luglio 2020, per il successivo accertamento, la ’natura pregressa di turbe psichiche’" unita alla "non assunzione di sostanze psicoattive". Mentre in realtà Cazzanti "era ancora affetto da disturbo delirante e in cura in epoca recentissima". Situazione di "ostacolo al rilascio del porto d’armi". Una condotta, così poi il pm nella richiesta di archiviazione, però "inidonea ad essere qualificata come colposa".