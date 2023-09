Assolto per rapina a minore al Lido di Spina: la difesa: "Testimonianze contraddittorie, calunnia"

Una ricostruzione dei fatti che ha iniziato a scricchiolare sin dal suo approdo in tribunale, al punto da far crollare l’intero castello accusatorio. È stato assolto con formula piena il 25enne ferrarese finito a processo con la contestazione di aver aggredito e rapinato un minorenne al Lido di Spina. La sentenza del giudice Carlotta Franceschetti è arrivata nel pomeriggio di ieri a tre anni dai fatti, accaduti nel luglio del 2020 sulla costa comacchiese. Durante la discussione, il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dell’imputato (seppur con formula dubitativa), mentre l’avvocato Luca Morassutto, che ha basato la sua strategia difensiva nel mettere in luce le contraddizioni dei testimoni di accusa e parte civile, ha insistito per l’assoluzione piena del proprio assistito. Richiesta quest’ultima che è stata accolta dal giudice. "L’escussione dibattimentale – è il commento del difensore del 25enne – ha messo in luce la totale inaffidabilità dei testimoni della parte civile e della pubblica accusa che si sono sconfessati a vicenda, dichiarando cose che al momento del fatto avevano diversamente affermato. Questo ci porta, a fronte dell’assoluzione e una volta lette le motivazioni della sentenza, a valutare se procedere o meno a una denuncia per calunnia".

Secondo la ricostruzione iniziale dei fatti, il 10 luglio del 2020 l’imputato, a bordo della sua Bmw, avrebbe avvicinato il minore che stava passeggiando. Minacciandolo gli avrebbe intimato di dargli i soldi. Poi l’imputato gli avrebbe sferrato un pugno al volto (unica circostanza che il giovane ha ammesso, ma che sarebbe legata a una lite scoppiata per un danno alla macchina e non a un’aggressione a scopo di rapina). Una ricostruzione dei fatti che però non ha avuto vita lunga in tribunale, dove è crollata a fronte delle numerose contraddizioni dei testimoni ascoltati.

f. m.