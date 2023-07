Assolto per Vizio Totale di Mente, 15 Anni in Rems per Michele Cazzanti

Assolto per vizio totale di mente, ma dovrà trascorrere quindici anni in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per curarsi. Si è concluso così, il 27 giugno scorso, il processo in abbreviato per la sparatoria di piazzetta Schiatti (3 marzo 2022) e l’omicidio di Roberto Gregnanini, l’impiegato comunale di sessant’anni morto a sei mesi di distanza (9 settembre). Quella pronunciata dal gup Carlo Negri a carico di Michele Cazzanti – anche lui dipendente comunale – era una sentenza in un certo senso già scritta. A rendere prevedibile l’esito del procedimento era la perizia psichiatrica di Luciano Finotti che, in sede di incidente probatorio, aveva dichiarato l’imputato incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso. Chiuso il filone principale, ora ecco la parola fine anche sul medico di base di Cazzanti. "Ma non possiamo non pensare ai familiari di Gregnanini – spiega David Zanforlini, avvocato del sanitario Vincenzo Cinti – e al fatto che il possesso legittimo di un’arma abbia di fatto agevolato Cazzanti nel suo malsano progetto. Forse – aggiunge subito – si dovrebbe esplorare ulteriormente la vicenda e verificare se il rilascio del certificato di idoneità (non quello anamnestico di Cinti) per ottenere il porto d’armi, sia in qualche modo collegato al delitto. La vicenda ha connotati a mio avviso ancora da esplorare e verificare".

Strada che ha già intrapreso la famiglia di Gregnanini, come spiega il legale della figlia, Simone Bianchi: "Stiamo esplorando ogni profilo di responsabilità nella vicenda e siamo pronti a procedere senza indugio. Concedere un porto d’armi – conclude – a una persona con quelle patologie e difficoltà diagnostiche, è stata una grandissima leggerezza che è costata la vita ad un innocente".