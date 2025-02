Assomela e Cso Italy a Berlino. Bruni: "Collaborazione più stretta"

Assomela e Cso Italy possono e debbono stringere sempre di più la collaborazione reciproca già esistente nell’interesse del comparto melicolo e della sua rappresentanza anche internazionale. Lo ha detto Paolo Bruni, presidente Cso Italy, introducendo i lavori dell’incontro su “La melicoltura italiana, realtà e prospettive” svoltosi a Berlino, per iniziativa di Omnibus, Assomela e Cso Italy, in occasione della presentazione dell’edizione internazionale del magazine “Italian Apples”.

Erano presenti tra gli altri, con i vertici di Vog, Vip, Melinda e La Trentina, l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e il direttore di Fruitimprese Pietro Mauro. Elisa Macchi, direttrice di Cso Italy, ha riportato i dati aggiornati della melicoltura italiana.

Le superfici a mele sono in Italia sostanzialmente stabili negli ultimi 10 anni, con 54.072 ettari registrati per il 2024. La produzione nella campagna 2024-25 ha raggiunto i 2 milioni 351 mila tonnellate, segnando un +8% sulla campagna precedente e toccando il livello più alto dal 2015-16, con un 8% di produzione biologica.

In dieci anni la quota dell’offerta di nuove varietà è passata dal 3 al 14% della produzione totale e da un volume di 70 mila ad un volume di 300 mila tonnellate. Il fenomeno è di assoluto rilievo e va a vantaggio della competitività della mela italiana sui mercati internazionali. Superano in quantità il gruppo delle nuove varietà solo le Golden, con il 31% (primato ancora solido ma tendenzialmente in calo), e le Gala, con un buon 18%.

In Italia la mela è il frutto più acquistato dalle famiglie con una quota di oltre il 20% del totale della frutta fresca e un indice di penetrazione dell’83%. Notevolissimo il balzo compiuto dalle vendite di mele confezionate rispetto alle sfuse: nel 2016 le mele sfuse rappresentavano oltre l’80% del totale delle vendite, nel 2024 sono scese al 57% con il conseguente aumento al 43% del prodotto confezionato.