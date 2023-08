Assunte 14 insegnanti a Ferrara: "Finalmente il posto fisso, mi sembra un sogno"

Ferrara, 26 agosto 2023 – Sono 14 le insegnanti che il Comune di Ferrara assumerà a tempo indeterminato per lavorare dal primo settembre nei nidi e nelle scuole dell’infanzia a gestione diretta. Il piano prevedeva la possibilità di 15 assunzioni e ha aperto un bando rivolto al personale che da tempo opera nei servizi. La stessa procedura è stata attuata nel 2021, allora entrarono di ruolo 29 insegnanti a tempo indeterminato nei servizi per l’infanzia comunali. “La procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro, in particolare nei servizi per l’infanzia, rappresenta un beneficio significativo al fine di garantire la continuità educativa e la qualità dei servizi – afferma Dorota Kusiak, assessore comunale alla pubblica istruzione e politiche per la famiglia –. I servizi per l’infanzia e la famiglia sono fra le nostre priorità, faremo tutto il necessario per mettere in campo azioni volte a tutelare il lavoro e offrire servizi ai bambini e alle famiglie sempre più corrispondenti alle aspettative e alle necessità della comunità”. Varcheranno i cancelli dei nidi Ugo Costa, Girandole, Cavallari, Ciliegio, Giardino e le scuole d’infanzia Satellite Casa del Bambino Mongolfiera. “A loro i nostri migliori auguri”, il saluto dell’assessore.

Il primo settembre, data che resterà impressa in modo indelebile nel suo diario, varcherà il cancello dell’asilo nido e soprattutto il traguardo del posto fisso che, nonostante qualcuno dica sia uno status ormai superato per il mondo del lavoro e per la mentalità ’moderna’ dei giovani, è ancora e sempre una benedizione. Soprattutto per chi ha lottato per conquistarlo. Come Giulia Talamini, 29 anni, educatrice del nido. E’ lei la più giovane nella rosa delle 14 insegnanti che il Comune di Ferrara assumerà a tempo indeterminato, per lavorare dal primo settembre nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. Laureata in scienze dell’educazione, sposata con Luca Urso, un gatto rosso che fa parte a pieno titolo della famiglia, in queste ore sta festeggiando con il suo lui quello che rappresenta il coronamento di un sogno.

È felice?

"Felice? Molto ma molto di più, non ci sono parole. Riuscire oggi ad avere un posto fisso, in un settore come quello dell’educazione e della scuola è veramente un miracolo. Sono al settimo cielo. Ancora adesso dopo tutti i sacrifici che ho sostenuto non mi sembra vero. Il posto fisso è ’tanta roba’, ti cambia la vita, la prospettiva con la quale guardi al futuro".

Lei ha fatto l’università, poi?

"Subito dopo la laurea in scienza dell’educazione, mi sono rimboccata le maniche per trovare un’occupazione. Lavoro come precaria praticamente dal conseguimento del titolo di studio. E adesso ce l’ho fatta".

Le hanno detto in quale asilo nido andrà?

"No, mi verrà comunicato nelle prossime ore".

Le piace stare in mezzo ai bambini?

"Moltissimo, è un settore, un mondo che amo. E per il quale ritengo di essere portata".

Evidentemente lo ritiene anche il Comune che ha riconosciuto i suoi requisiti. Dovete pagare un mutuo per la casa?

"No, fortunatamente la casa è di nostra proprietà".

Suo marito lavora?

"Sì, anche lui. Adesso siamo in due con un contratto a tempo indeterminato".

E’ magari un po’ presto, state pensando di avere figli?

"Intanto ho il mio gattone rosso, ma chissà cosa ci riserverà il futuro. Staremo a vedere. In questo momento assaporo ogni attimo di questa giornata, la giornata che ha cambiato la mia vita. Sono stata assunta e non ci credo ancora. Ci ho sperato tanto, ogni giorno, vorrei che questa gioia, le emozioni che provo non finissero mai. Auguro ai giovani che come me lottano e ci credono di provarle un giorno".